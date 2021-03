Titova, Peparini, Capriotti in festa: compleanno per tutte Tgcom24 1 di 19 VERONICA PEPARINI Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 NATALIA TITOVA Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 CECILIA CAPRIOTTI Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Andreas Muller e Veronica Peparini si baciano davanti alla torta. “Questa foto per me racconta tutto: in questo mese in particolare mi hai resa felice. Mi avevi avvisato ed è stato più di quello che immaginavo... ti amo” scrive la prof di “Amici” rivolgendosi al compagno. Lui posta le immagini della festa: “Un pranzo in famiglia nel pieno rispetto delle regole anti Covid. Tutti tamponati e all’aria aperta. Spero nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, che tu possa ricordarti questi giorni. Sei speciali per tanti”. Lei replica innamorata: “Io non me li scorderò mai... tutto quello che hai fatto per me in questo mese, mi mancherà pensa tutta la tua preparazione segreta! Ti amo”.

Anche la torta di Natalia Titova è fatta con amore. Il suo Massimiliano Rosolino ha organizzato la festa in casa prima di partire per l’”Isola dei famosi”. “Auguri baby – scrive l’ex nuotatore - Curiosi di sapere cosa le ho regalato??? Qualcosa di unico, abbastanza impegnativo e che la renderà felice... almeno per 3 mesi!”.

E che dire della festa per Cecilia Capriotti? “Le sorprese più belle, inaspettate ed indimenticabili – scrive la showgirl - grazie ai miei amici speciali per avermi regalato una serata meravigliosa e piena d'amore”.

Una megafesta da principessa per Maria Isabelle, la figlia di Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia, che ha spento tre candeline in una location fatata a Milano. In un'atmosfera incantata tra torte e dolcetti di Frozen e personaggi Disney, la showgirl ha affascinato tutti con il suo look rosso e un sorriso disarmante. Tra gli invitati anche la figlia di Cristina De Pin e Riccardo Montolivo.

