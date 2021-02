Sono stati giorni di festa, quelli appena trascorsi in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi . Ad aprire le danze è stato il calciatore, che il 19 febbraio ha spento 28 candeline. Il giorno successivo è stata la volta di Benedicto , il terzo figlio che la showgirl ha avuto da Maxi Lopez 9 anni fa. "Che non ci manchino mai motivi per festeggiare" è l'augurio social di Wanda.

Compleanni in casa Icardi: che party per Mauro e Benedicto! Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Wanda Nara e Icardi derubati, guarda il prezioso guardaroba

Per la festa di Mauro l'ispirazione è stata la montagna. Look e allestimento da boscaiolo, e una torta con un bosco di abeti hanno creato l'atmosfera. Tutta la famiglia si è stretta intorno alla tavola per la foto di rito, felici e pieni di voglia di divertirsi. "Grazie mille a tutti coloro che hanno reso possibile trascorrere una giornata incredibile", ha scritto Icardi sui social.



Per i 9 anni di Benedicto, il tema sono stati i fumetti di Topolino. Le vignette vintage erano sia sul pannello che ha fatto da sfondo alle foto che stampate sulla torta, ma l'icona Disney era protagonista anche del look del festaggiato e della mamma. "Il mio piccolo milanese diventa grande, ti amiamo Benchu", ha scritto Wanda postando le foto del party. "Che non si cancelli mai questo sorriso dal tuo viso", ha fatto eco Mauro. Assente (giustificato) alle celebrazioni, Maxi Lopez ha però voluto dedicare un pensiero social a suo figlio: "Mi hai aiutato a ridefinire la felicità e dare un volto alla pace e all'armonia. Amo le nostre ore di abbracci e discorsi, amo la capacità che hai di farmi sentire importante ragazzino. Sei la gioia per cui gira il mio mondo, il sorriso sul mio viso e quella piccola persona che mi fa battere il cuore. Buon compleanno Benchu, papà ti ama da morire."

La vie en rose di Wanda Nara: a Parigi è mezza nuda Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: