Wanda Nara, brividi parigini! Guardala sul terrazzo in costume a -6 gradi

Irrefrenabile Wanda Nara. La caliente moglie di Mauro Icardi non si ferma davanti a nulla, figuriamoci alla neve e al freddo! Dopo aver regalato siparietti bollenti quest’inverno mentre era in Argentina e posava nuda sul cavallo, ora da Parigi posta scatti in costume da bagno… in mezzo alla neve e alla temperatura di -6 gradi. Ma i brividi attraversano soltanto i follower.