Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, baci e palpatine piccanti al torneo di padel

A Forte dei Marmi va in scena un torneo di padel che coinvolge numerosi vip: Jimmy Ghione, Stefano Bettarini, Flavio Montrucchio, Federica Fontana e Laura Cremaschi sono solo alcuni dei partecipanti. Tra loro anche Cecilia e Ignazio che si mettono alla prova con la racchetta. Lui ottiene buoni risultati, lei non tanto e racconta la sua prova ai follower. "Mi hanno insegnato che l'importante è divertirsi" racconta tutta fasciata nel suo vestitino bianco. Ci pensa Nacho a consolarla: "Grande prestazione della Chechu" dice baciandola e palpandole il seno.

Non solo sport a Forte dei Marmi, la coppia approfitta della location per un po' di relax in spiaggia. La Rodriguez alla prova costume si fa trovare preparatissima e sfoggia curve da capogiro in bikini. Sotto l'ombrellone ci sono anche Stefano Bettarini e Nicoletta Larini che finiscono nel mirino di Moser in versione paparazzo.