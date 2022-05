Tra le smorfie e il pane in bocca, Cecilia Rodriguez rivela i segreti della prova costume. La più piccola delle due argentine si rimpinza mentre le sistemano trucco e parrucco. La showgirl prima di infilarsi il bikini preferisce ammazzarsi di esercizi di pilates. Il risultato però è pressocché identico: entrambe posano bellissime e seducenti in due pezzi.

Elettra Lamborghini compie 28 anni, ma la torta è per... 18

Belen si allena e Cecilia mangia, ecco come le sorelle Rodriguez fanno la prova costume

Con il brand di swimwear di famiglia, Cecilia e Belen si ritrovano spesso sul set insieme. Si fotografano reciprocamente, si filmano e si divertono come matte a posare con i costumi della loro collezione sfoggiando curve che lasciano senza fiato i fan. La preparazione è però diversa. La mamma di Santiago e Luna Marì preferisce tonificare il corpo e allungare i muscoli dedicandosi a una intensa sessione di pilates prima di svestirsi. Per Cecilia è meglio mettere qualcosa di sfizioso sotto i denti e godersi lo shooting a stomaco pieno.

E’ Cecilia a svelare i dettagli: si filma mentre mangia e inserisce la foto della sorella con le gambe in fase di allungamento durante un esercizio ginnico. Lei spiritosa e simpatica fa le smorfie e si gusta il panino. Belen posta i video sexy della sorella in bikini e sogna di essere già a Ibiza. L’estate è alle porte e le due Rodriguez sono prontissime per la prova costume.