Belen e De Martino a Capri, ecco le foto sulla barca di Stefano

Ma durante il weekend in barca che hanno trascorso al largo di Capri, erano da soli. I paparazzi del settimanale Chi li hanno pescati durante una gita in mare tra selfie di coppia, brindisi e balli a piedi nudi. Immagini di una coppia felice e affiatata sulla quale è tornato a splendere il sole.

In passato c'è stata burrasca, ma ora è tornato il sereno su una delle coppie più chiacchierate della tv. Tra Belen e Stefano l'attrazione è palpabile mentre si godono un po' di tempo solo per loro in barca. Santiago è a Milano con nonna Veronica, insieme anche a

Luna Marì

, e la showgirl e il conduttore si prendono un po' di tempo solo per loro. Si rilassando al sole, si scattano foto a due, ballano e lui imbocca la sua (ex) moglie dando prova di grande complicità.

De Martino e la Rodriguez hanno trascorso momenti da favola navigando con i faraglioni a fare da sfondo al loro amore, poi si sono gustati un aperitivo in compagnia di amici. Il weekend è stato romantico e intenso, raccontato per immagini suggestive anche sui social. Entrambi sono spiriti liberi e ribelli, ma è solo l'uno nelle braccia dell'altra che riescono a trovare un porto sicuro.