Belen e Stefano De Martino a Napoli, guarda che weekend romantico

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti in festa per la prima comunione della figlia Mia

Leggi Anche De Martino non c’è, alla festa milanese Belen si scatena con gli amici

Stefano De Martino era già a Napoli da qualche giorno e postava scatti dal mare, a bordo della sua imbarcazione che porta il nome del figlio. Belen era impegnata a Milano, ma appena si sono spente le telecamere ha raggiunto il conduttore nel capoluogo partenopeo. A tradirli le stesse inquadrature social dal mare e poi qualche scatto dei fan al ristorante.

Leggi Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze di Pasqua insieme con i bambini

Ormai è una consuetudine vederli trascorrere insieme il fine settimana, senza figli e in location romantiche. Dalle fughe alla spa o nel resort alla gita in mare, Belen e Stefano sembra decisi a riprovarci concedendosi molti momenti da soli per capire se questa volta il ritorno di fiamma sarà davvero per sempre.