Antonino Spinalbese: "Luna Marì è la mia sposa, le altre solo amanti"

Antonino e Belen hanno bruciato le tappe: nel giro di pochi mesi sono passati dall'essere semplici conoscenti all'avere una figlia insieme. Un amore intenso e appassionato che però si è spento presto: lei è tornata (pare) tra le braccia dell'ex Stefano De Martino e lui per ora pensa solo a Luna Marì. "Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce" dice parlando della bambina.

Leggi Anche Addio Belen? Antonino Spinalbese non si rassegna e la corteggia ancora



Spinalbese si è buttato a capofitto nel lavoro, tra l'attività da imprenditore e quella da modello, ma confessa anche di non disdegnare il mondo della tv. E' felice adesso, nonostante i problemi di salute con cui sta combattendo e nonostante dal punto di vista sentimentale abbia dovuto fare i conti con una grande delusione. La gioia più intensa la trova nella figlia, per la quale sogna un futuro luminoso: "Io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice".

Potrebbe interessarti anche: