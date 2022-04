Antonino Spinalbese svela la sua malattia: "Ho il pancreas di un anziano"

Intervistato a Storie Italiane, il 27enne ha raccontato: "Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho

il pancreas di un anziano

. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.

La forza per non crollare in un momento così difficile l'ha trovata in

Luna Marì

, la bambina nata dalla breve relazione con la Rodriguez. "Io continuo a respirare grazie a mia figlia - ha detto -. Mi sento davvero molte volte in un film. E' la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale".

