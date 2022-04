Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze di Pasqua insieme con i bambini

E Belen Rodriguez la compagnia perfetta per i festeggiamenti l'ha trovata nella famiglia, quella composta dai figli Santiago e Luna Marì , dal suo ex-non ex Stefano De Martino e dal cane Choco. Con loro ha trascorso qualche giorno memorabile sull'Isola di Albarella, un luogo che per lei riveste un significato speciale. Sui social di entrambi sono arrivate le foto di rito, tutte dedicate al bimbo più grande.

L'Isola di Albarella è stato uno dei luoghi del cuore di Belen e

Antonino Spinalbese

. E' lì che la showgirl ha trascorso gli ultimi giorni di gravidanza, prima di dare alla luce Luna Marì in una clinica di Padova. Ora vuole condividere quell'angolo di Paradiso anche con Stefano, e lo sceglie come location per qualche giorno in famiglia lontano dalla vita frenetica di città, in una villa a due passi dal mare con un grande giardino e una piscina.



Come è ormai di prassi per loro, la Rodriguez e De Martino non si sbilanciano sui loro rapporti ma mandano segnali chiari e inequivocabili. Postano le stesse foto di Santiago che gioca con Choco, il cane di papà, e la location dei loro scatti è identica. Delle foto di coppia però neanche l'ombra. I due sono stati paparazzati più volte insieme negli ultimi mesi e, dopo i rumor insistenti, Belen si è esposta a "Le Iene" ammettendo di fatto che la loro storia d'amore prosegue. I follower non vedono l'ora di vederli finalmente uscire alla luce del sole con un bacio da copertina, ormai è solo questione di tempo.

Potrebbe interessarti anche: