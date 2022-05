Belen confessa in tv: “A casa pratico l’autoerotismo”

Belen in tv conquista sguardi, applausi e attenzione. Non smette di stuzzicare i fan con le sue confessioni piccanti. E dopo le confidenze sul suo rapporto con Stefano De Martino, ora abbatte i tabù sul sesso fai-da-te e rivela durante la puntata de “Le Iene”: “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno, si masturbano. Non c’è niente di male a masturbarsi, finalmente si può dire in televisione”.

Teo Mammucari provoca la collega e lei non si tira indietro: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, spiega la conduttrice del programma di Italia 1. Il collega le domanda: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna…”. Belen incalza: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta…?”.

Teo Mammucari rincara la dose e ironico dice: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”. La Rodriguez non si fa certo fermare da Teo e aggiunge: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti. Viva l'autoerotismo!”.