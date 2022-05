Belen in intimo è una bomba sexy, ecco le prove in attesa di De Martino

Il fine settimana si avvicina e c’è da scommettere che Belen Rodriguez e Stefano De Martino troveranno il tempo per concedersi una fuga romantica anche questa volta.

Intanto, impegnati in shooting e registrazioni tv, si scambiano post infuocati. La showgirl mostra le pose in lingerie e gli scatti intimi tolgono il fiato. Ammicca maliziosa all’obiettivo, come se dietro la cinepresa ci fosse il suo Stefano…