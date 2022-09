Cecilia Rodriguez: "Sono a dieta per guarire"

Alla fine l'influencer ha deciso di fare chiarezza, confessando le ragioni che l'hanno portata a prendersi una pausa: "E' arrivato il momento che mi prenda cura di me", ha detto, confessando anche di aver iniziato una dieta per motivi di salute.

"Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta. Non per dimagrire ma per guarire" ha detto Cecilia Rodriguez ai suoi follower, che avevano manifestato qualche preoccupazione negli ultimi giorni. C'era chi ipotizzava che l'influencer fosse incinta del suo primo figlio da

Ignazio Moser

, ma ci ha pensato lei a fare chiarezza. "Volevo dirvi, come avete visto nelle scorse settimane, che non sono stata bene, è arrivato il momento che io mi prenda cura di me", ha spiegato.

"Quindi ho una dieta specifica, farò la brava", ha concluso Cecilia Rodriguez. Non ha specificato quali sono i disturbi di cui soffre, anche se tutto lascia pensare che siano problemi di natura gastro-intestinale. I suoi follower sanno quanto lei sia amante della buona tavola, e seguire il regime alimentare specifico non sarà facile.



Per fortuna che Cecilia Rodriguez potrà contare sul supporto di Ignazio Moser. L'11 settembre la coppia ha festeggiato il quinto anniversario del loro primo incontro nella casa del "Grande Fratello Vip". Da allora il loro sentimento è cresciuto giorno per giorno e sono una delle coppie più amate dei social. Sempre affiatatissimi e innamorati, non hanno fatto mistero di desiderare di allargare la famiglia e i follower sognano insieme a loro. L'allontanamento di Chechu dai social ha fatto sperare che ci fosse la cicogna in volo, ma le ragioni erano altre. Chissà che la prossima volta non sia quella buona...