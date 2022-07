Ignazio Moser compie 30 anni: festa in masseria con Cecilia, Jeremias e amici

Una semplice festa non era abbastanza, e così ha organizzato una vacanza in Puglia con Cecilia Rodriguez e un gruppo di amici. Tra brindisi e canti stonati al karaoke sotto la luna piena hanno atteso la mezzanotte per gli auguri.

Ignazio compie 30 anni il 14 luglio ma si è portato avanti e i festeggiamenti sono iniziati in anticipo. In Puglia, in una masseria con piscina, si diverte insieme agli amici. Con

Nicola Ventola e Jeremias Rodriguez

passa i pomeriggi a giocare a padel, sua nuova passione, poi la sera si scatena nei canti e nelle danze.

Sotto il cielo stellato, con tanto di luna piena, la combriccola si lancia in canti a squarciagola. Dopo la cena a base di panino con il polpo e qualche brindisi, prendono a turno il microfono e si esibiscono con Moser che li riprende e pubblica tutto sui social. Tocca a Cecilia Rodriguez cantare "Tanti auguri" in spagnolo al suo amore. "30 e non sentirli" commenta lui cantando. La vacanza non è ancora finita e i festeggiamenti neppure...