Belen e Stefano De Martino, pranzo coi Rodriguez in collina

Leggi Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati come due ragazzini

Domenica nel Gavi

Belen e Stefano De Martino, innamorati come due ragazzini, si sono concessi una gita sulle colline del Piemonte in mezzo ai poderi tra buon vino e cibo naturale, in spazi silenziosi e raffinati, circondati da tutto il clan Rodriguez. La coppia ha imparato a ritagliarsi tanti momenti di relax lontano dai riflettori e anche una domenica in collina basta a ritemprarsi per ricominciare al meglio la settimana.

Stefano De Martino brinda

Belen lascia a Stefano De Martino il posto a capotavola e lui brinda sollevando il calice di vino davanti a lei in versione fotografa. Per una volta la showgirl non è la protagonista dello scatto ma resta dietro l’obiettivo intenta a immortalare tutti i suoi cari durante un pasto in famiglia. C’è Gustavo Rodriguez che nelle ultime settimane aveva avuto bisogno di cure mediche in ospedale (la moglie Veronica Cozzani aveva rassicurato i fan sui social). Ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha festeggiato il quinto anniversario insieme sui monti regalandosi una proposta di matrimonio da sogno e ora è tornata per condividere la gioia dell’annuncio con i Rodriguez. Ci sono anche Jeremias Rodriguez e Deborah Togni, che negli ultimi tempi sono stati meno social. Il quadretto è intimo e accogliente e mostra la gioia della famiglia riunita attorno alla tavola.

Luna Marì tra le coccole

Cecilia Rodriguez ne approfitta anche per cullare un po’ la nipotina e chissà forse per allenarsi a fare la mammina visto che con Ignazio Moser non vede l’ora di avere un bebè. Luna Marì guarda con i suoi occhioni bellissimi la combriccola, mentre il papà Antonino Spinalbese è nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio lui di tanto in tanto ripete quanto gli manchi la piccolina e fa rivelazioni shock sui tempi in cui stava con Belen. Pare che il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia cominciato quando ancora la showgirl stava con l’hairstylist.