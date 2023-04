Stefano De Martino e Belen Rodriguez, pose d'amore

Il bambino nato dall’unione della showgirl con l’ex ballerino ha festeggiato 10 anni in una villa partenopea con tutti i parenti. In giardino tra selfie e foto di gruppo spuntano anche le immagini di Belen e Stefano: lei sulle gambe di lui stretta in un tenero abbraccio. E c’è chi vede in questo post di coppia il timido annuncio di un dolce segreto.

Le foto social di Belen e Stefano Belen Rodriguez, 38 anni compiuti a settembre, e Stefano De Martino centellinano le immagini insieme da pubblicare sui social. Lui ha fotografato lei al mare a Natale, lei ha postato un bacio di coppia in occasione del compleanno dell’ex ballerino. Forse per questo i due scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram nel giorno del compleanno di Santiago appaiono ancora più importanti. Vogliono confermare ancora il loro amore ritrovato oppure comunicare qualche altra novità? E tra i follower in molti insistono nel pensare che Belen sia incinta, nonostante faccia di tutto per nascondere un eventuale pancino (indossa jeans larghi e pantaloni comodi) e nonostante abbia smentito ironicamente mettendosi un pancione posticcio.

Il compleanno di Santiago Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno festeggiato in una bella villa di Napoli i dieci anni di Santiago. Con tutti i nonni, Veronica e Gustavo Rodriguez e Mariarosa ed Enrico De Martino, il primogenito ha spento le candeline. Gli addobbi della festa avevano i colori arancione e nero, tipici del pallone di basket, la passione di Santi, e la torta aveva appunto la forma di un canestro. Oltre ai parenti e agli amici, c’era anche la sorellina Luna Marì Spinalbese, che Belen ha avuto dalla storia ormai finita con Antonino Spinalbese.

Gli auguri di zia Cecilia Oltre a mamma Belen che sui social ha scritto per Santiago: “Feliz cumpleaños mi amor!”, anche la zia Cecilia Rodriguez, prossima sposa di Ignazio Moser, ha dedicato qualche parola al nipotino. “C’era una volta… e ci sarà ancora per sempre questo bambino, questo bambino speciale che ci ha insegnato il vero significato della vita, dell’amore… te voy a amar por siempre Santi de mi corazón, la tía zia (ti amerò per sempre Santi del mio cuore, la tua zia) è fiera della persona che sei. Feliz cumple, que seas siempre muy feliz (buon compleanno, che tu possa essere sempre molto felice)".