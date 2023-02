Belen Rodriguez e Stefano De Martino in campagna, ecco il clan

Ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno ritrovato sorrisi e armonia, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, nonni a tempo pieno dei loro nipotini Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Il clan in campagna è al completo e si respira aria di gioia in attesa delle nozze della secondogenita.

Una gita in campagna Belen Rodriguez, 38 anni, e Stefano De Martino, 33, con i figli Santiago e Luna Marì si concedono una bella domenica in mezzo alla natura. Insieme a tutta la famiglia della conduttrice televisiva, la sorella Cecilia Rodriguez con il fidanzato Ignazio Moser, la madre Veronica Cozzani e il padre Gustavo Rodriguez raggiungono l’Oltrepò Pavese e in un agriturismo si fermano per il pranzo e per un pomeriggio all’insegna del relax, delle partitelle a calcio, delle scorribande tra le viti e delle risate. La piccola Luna Marì è bellissima con il suo completino pantalone, camicia e golfino con calzamaglia a contrasto e sneaker ai piedi, il fratello Santi la delizia di coccole. Anche zio Ignazio si diverte a farla volare in aria per farla ridere a crepapelle. Belen è attenta e affettuosa con i suoi bimbi, mentre Stefano De Martino preferisce il ruolo di fotografo dell’allegra combriccola.

Le effusioni tra Cecilia e Ignazio A tavola Cecilia Rodriguez, 32 anni, e Ignazio Moser, 30, fotografati dai cognati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si lasciano immortalare tra risate e sguardi complici. In mezzo alla campagna si scambiano baci appassionati ed effusioni e la crisi tra i due sembra proprio un lontanissimo ricordo. Qualche settimana fa avevano allarmato i fan: lei si era tolta l’anello al dito e lui aveva fatto serata con gli amici Lazza, Fred De Palma e Andrea Damante. Poi si è capito che tra Cecilia e Ignazio c’era stata una discussione, ma niente che mettesse in pericolo le nozze programmate proprio per i prossimi mesi. Ora a vederli così intimi, felici e perfettamente allineati con il clan Rodriguez, pare certo che sia tornato il sereno.

Famiglia Belen Rodriguez è felice. Posta alcuni scatti della bella domenica nell’Oltrepò Pavese. C’è anche Stefano De Martino anche se compare sempre in lontananza. Non sono in crisi come si era detto, ma semplicemente preferiscono mantenere un profilo basso per preservare la loro privacy. La showgirl mostra dei ritagli di spensieratezza con i figli, la sorella, i genitori e scrive: “Famiglia”. Gli unici assenti alla rimpatriata sono il fratello Jeremias Rodriguez e la fidanzata Deborah Togni.