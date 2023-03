Belen Rodriguez, le foto con il pancione svelano la verità sulla gravidanza

Gli indizi che avevano fatto sospettare una gravidanza

Che Belen Rodriguez, 38 anni compiuti a settembre, non avesse pancini sospetti lo avevamo visto tutti, ma alcuni indizi avevano fatto sospettare un dolce segreto. Prima di tutto l’assenza a una puntata de Le Iene. La conduttrice non si era presentata in tv e aveva detto di stare poco bene. I problemi di salute non meglio specificati hanno fatto drizzare le orecchie ai fan. Poi un like birichino ha messo la ciliegina sulla torta dei sospetti. Il “Mi piace” di Belen alla domanda di un follower che chiedeva se aspettasse il terzo figlio ha completato il quadro. Ora che la showgirl e il marito Stefano De Martino sono sorvegliati speciali dai paparazzi a caccia di forme nascoste, è la stessa Belen a chiarire l’equivoco. Si fa fotografare con Antonio e Lollo: tutti e tre indossano un pancione posticcio. E la Rodriguez specifica ironica: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Gli ammiratori delusi dovranno aspettare per vedere la famiglia Rodriguez-De Martino allargarsi ancora.