Belen è incinta? Indizi social sulla cicogna in volo

Belen incinta? In attesa di un altro bambino da De Martino?

Quanto ci piacerebbe fosse vero, tanto che i fan si sono convinti. Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio. Aspetta il secondo bebè da Stefano De Martino, suo primo e unico marito, nonostante i due abbiano affrontato durante il loro matrimonio una serie di alti e bassi. Il sospetto della cicogna arriva per caso quando un follower chiede alla showgirl se sia in dolce attesa. Lei non smentisce e non conferma, ma replica con un like che potrebbe voler dire mille cose. La Rodriguez, cosa avrebbe voluto rispondere? “Sì, lo sono” oppure “Sì mi piacerebbe”, oppure “Magari, chi lo sa”. Cosa ci sia dietro quel cuoricino ancora non è chiaro, ma tanto basta per alimentare il gossip e far sognare.