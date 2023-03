Belen Rodriguez, topless bollente sui social

Era da un po' che Belen Rodriguez non pubblicava sui social scatti provocanti, preferendo negli ultimi tempi immagini che la ritraggono sul set di shooting o durante momenti in famiglia, dai weekend in allegria con tutto il suo adorato clan alla festa di compleanno di sua sorella Cecilia Rodriguez, oppure in versione mammina con i figli Santiago e Luna Marì. Con lo scatto postato nelle storie però ha fatto sussultare il cuore dei follower, tornando a mostrarsi sexy e spregiudicata come era solita fare in passato, quando le foto bollenti erano all'ordine del giorno.

Follower preoccupati Belen Rodriguez solo pochi giorni fa aveva fatto preoccupare i follower. Aveva saltato una puntata de "Le Iene", e anche sui social è sparita per un po'. La foto pubblicata con le mani in pasta insieme a Santiago e Luna Marì e la didascalia: "La famiglia ti dà la forza" invece che rasserenare gli animi aveva generato ancora più scompiglio. Le voci andavano da una malattia a una gravidanza, e c'era anche chi ipotizzava una nuova crisi con Stefano De Martino (subito smentita da un'immagine di complicità postata dall'ex ballerino).