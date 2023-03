Belen, weekend sul lago di Como con il clan e Stefano De Martino

Belen Rodriguez sorride soddisfatta mentre riprende Stefano De Martino che salta dal tavolino del giardino della bellissima villa sulle sponde del lago di Como. Lui atletico e sportivo affronta il pomeriggio tiepido in tshirt e sneaker, la showgirl si avvolge nel maglione e lo filma con amore. Poi la coppietta si stende al sole, avvicinando le sdraio una accanto all’altra, mentre Santiago gioca a palla e Luna Marì non sfugge all’occhio vigile della nonna.

Da un po’ di tempo Stefano De Martino non postava immagini della sua bella Belen Rodriguez o della famiglia allargata . Il fine settimana lacustre con i suoi scenari romantici è perfetto per fotografare la showgirl di profilo con il Lario sullo sfondo. Poi a testimonianza che la coppia guarda sempre nella stessa direzione, ecco spuntare nelle Storie di ciascuno dei due un’identica inquadratura dalla finestra.

Il clan Rodriguez sempre felice e festaiolo

Belen filma Stefano De Martino mentre abbassa il tettuccio della sdraio del suocero, non è chiaro se voglia scoprirgli il volto al sole o se stia scherzando con lui. Del resto, l’aria familiare si respira in ogni scatto. Veronica Cozzani riprende la primogenita mentre prende la tintarella con il marito o ancora a tavola seduta accanto a lui. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prossimi sposi, si scatenano in un balletto hot e non perdono occasione per scambiarsi baci appassionati. Ci sono anche Jeremias Rodriguez e Debora Togni più discreti nel fare foto: per loro solo qualche panorama sulla bellezza di Como.