Antonino Spinalbese con Luna Marì, Belen: “Amatevi come lei”

Antonino Spinalbese compare sulla porta di casa dopo cinque mesi di lontananza e la figlia Luna Marì gli corre incontro sbalordita ed emozionata. Il video dolcissimo mostra l’ex hairstylist che rivede la sua bambina. I due si siedono sul pavimento, si stringono, si guardano, si scambiano baci. La piccolina appare perplessa e commossa, lui ripete: “Ciao, è tornato papà! Come sei bella, lo sai che sei bellissima? Fatti vedere, ah ma allora ti ricordi di papà?". La figlia si struscia contro il padre in uno scambio di affetto imbarazzato e tenero, poi l’ex di Belen Rodriguez appare quasi sorpreso di tanta accoglienza e dice: “Sei felice amore mio? Sei tanto bella. Sono tornato, adesso stiamo tutta la vita insieme, ti va?”.

“Amatevi tanto, come lei”

Durante l’incontro tra Antonino Spinalbese e Luna Marì, Belen Rodriguez non si vede, ma sicuramente era presente e nel video che sta facendo il giro del web si sentono infatti delle risatine femminili di emozione e gioia. La showgirl non commenta, ma sul suo Instagram pubblica una Storia in cui la secondogenita si guarda allo specchio, si sorride, si parla e lei scrive: “Amatevi come lei”. Tanti follower fanno i complimenti alla conduttrice tv che nonostante la separazione da Spinalbese ha saputo mantenere viva la presenza del padre della bimba anche nei cinque mesi di lontananza dovuti al Grande Fratello Vip. Ora per tutti e tre ci sarà un ritorno alla quotidianità per vivere al meglio la famiglia allargata.