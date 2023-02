"Grande Fratello Vip", Antonino si consola dall'eliminazione baciando Ginevra Lamborghini

"Ho sempre saputo che nel mondo della comunicazione è più forte la televisione, come prima lo erano la radio e prima ancora i giornali - Spiega Antonino prima di lasciare definitivamente il reality - Qui dentro ho capito che il mio mezzo della comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola. E qui sono riuscito a tirarlo fuori".

Anche Alfonso Signorini ci tiene a esaltare il percorso di Antonino, capace di farsi conoscere in maniera "onorevole". L'ultima emozione della sua avventura nel programma è l'abbraccio finale con Ginevra Lamborghini, con la quale era nata una promettente intesa interrotta solo dalla lontananza tra i due.

"Ti comunico che Ginevra è single, quindi puoi andare a Pomezia", annuncia il conduttore del programma, che al termine della puntata accoglie in studio l'eliminato della puntata. Qui Antonino viene nuovamente raggiunto da Ginevra e tra i due scatta un bacio che fa sognare i tanti che vorrebbero vederli formare una nuova coppia.

Per due persone che si avvicinano, due concorrenti nella Casa continuano a vivere di alti e bassi. Antonella Fiordelisi supera il televoto, ma è chiamata ad affrontare l'ennesimo momento di crisi con Edoardo Donnamaria.

All'inizio della puntata di giovedì 23 febbraio, lo speaker radiofonico era stato invitato a un faccia a faccia con Antonino Spinalbese, ma i due non avevano cambiato il loro punto di vista.

"Il problema non è Antonino, perché o cambia Antonella o la nostra relazione non cambierà mai", aveva commentato Edoardo, scatenando successivamente una reazione a catena che aveva poi coinvolto le opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Orietta Berti (ferme su posizioni opposte), e la stessa modella.