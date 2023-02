Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese a confronto: "Dopo il GF Vip non ci rivedremo più"

Un nuovo confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese apre la trentaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda giovedì 23 febbraio in prima serata su Canale 5. La tensione tra i due concorrenti del reality dura già da diversi mesi e ad accendere l'ennesimo faccia a faccia è una clip che riprende Antonella Fiordelisi confidarsi proprio con l'hair-stylist dopo un battibecco avuto con lo speaker radiofonico.

"Io non ho mai chiesto ad Antonella di non stare con Antonino, ho fatto un discorso diverso", tenta di spiegare inizialmente Edoardo, che si concentra sui ripetuti dispetti che la modella studierebbe ripetutamente per farlo ingelosire. "Ho provato a instaurare nuovamente un rapporto con te ma non è finita bene, anzi mi sono sentito preso in giro - Esordisce Antonino - Tra me e Antonella non c'è stato nulla e non c'è nulla, lei cercava in tutti i modi di darti fastidio".



Immediata la reazione di Edoardo, che riporta l'astio iniziale tra i due a una vecchia nomination: "Secondo me è sbagliato incentrare l'astio tra di noi sulla questione di Antonella, che ti ha palesemente usato più di una volta per farmi innervosire e ingelosire, usandoti addirittura come merce di scambio".



Il confronto torna sulle origini della loro inimicizia e su una serie di accuse reciproche digerite a fatica, finché Antonino prova nuovamente a spiegare la sua posizione: "Tu cerchi di far reagire le persone, perché quando ti sei sentito ferito hai cercato in tutti i modi di darmi fastidio. Anche grazie ad Antonella sono riuscito a riavvicinarmi a te, di tentare di comprenderti e aprire la mente. Ma la tua intenzione è ben diversa".

Ed Edoardo conclude: "Il problema non è Antonino, perché o cambia Antonella o la nostra relazione non cambierà mai". Su una cosa, però, i due concorrenti sembrano essere d'accordo: fuori dal "Grande Fratello Vip", nessuno dei due ha intenzione di rivedere l'altro.