Belen e Stefano De Martino innamorati, ecco finalmente il bacio 

Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie tra foto in bikini e selfie col parroco

I paparazzi del settimanale “Chi” alla fine ce l’hanno fatta. E così eccolo il bacio tanto sospirato tra la Rodriguez e De Martino durante una passeggiata con il primogenito. I fan non hanno più dubbi: non sono più in prova, non stanno sperimentando la ritrovata serenità, è vero amore, sono tornati marito e moglie.

Per settimane si sono ritagliati momenti di intimità, hanno provato lunghi weekend o serate insieme, sono stati da soli o con i figli, in compagnia o in famiglia. Tutto ha funzionato alla perfezione e ora sono pronti ad essere di nuovo una coppia ufficiale. Le foto documentano una gita nella Bergamasca come una famigliola qualunque tra coccole a Santiago e abbracci, giochi e sorrisi, sguardi complici e gesti romantici.