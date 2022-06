Le vacanze di Stefano De Martino e Belen Rodriguez con i figli

Non quello social, s’intende. Belen Rodriguez e Stefano De Martino trascorrono il weekend insieme, ancora una volta, con i figli Santiago e Luna Marì, dedicandosi alle coccole ma anche alla passione. Inquadrano scorci di paradiso e si fotografano reciprocamente, ma è ancora presto per un bello scatto di famiglia… allargata.

Cristina Parodi in vacanza a Formentera

Blanco si tuffa in un mare d’amore, che “Nostalgia” i baci con Martina Valdes!

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, che tramonto da sogno in Sardegna!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in un mare d'amore a Santa Margherita di Pula

Ornella Muti nonna per la quarta volta

Leggi Anche Belen è la mamma vip dell’estate, con Santiago e Luna Marì è uno spettacolo

“A summer place” scrive lui, “Una casa che sa di casa” aggiunge lei. Entrambi postano lo stesso reel che immortala la villa da sogno in cui stanno trascorrendo le vacanze. Prato, vigneti, colline e naturalmente una bella piscina. Santiago si prende cura della sorellina e poi si lascia fotografare abbracciato ora a papà Stefano, ora a mamma Belen. La Rodriguez è una chioccia con la sua Luna Marì, avuta dall’ex Antonino Spinalbese. La showgirl e l’ex ballerino brindano al tramonto immersi nel verde e nella pace lanciando indizi e stuzzicando i fan con continue allusioni. Ma niente dimostrazioni Instagram d’amore, non sbandierano la loro passione, preferiscono lanciare piccoli accenni che però non lasciano dubbi. Un esempio? Sulla mano di De Martino è ricomparsa la fede nuziale!



La Rodriguez e il conduttore tv si sono sposati nel 2013, dopo essere diventati genitori di Santiago. Il divorzio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel 2017, ma già un paio d’anni dopo c’è stato un tentativo di riavvicinamento. La coppia ha riprovato, salvo poi allontanarsi nuovamente. La scorsa estate la storia d’amore tra Belen e Spinalbese e la nascita della secondogenita, a cui ha fato seguito però l’addio al nuovo compagno. Da qualche mese Belen e Stefano hanno ritrovato la passione e la felicità. Insieme.