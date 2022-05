Stefano De Martino “a casa” di Belen: “Essere normali è bello”

Sono tornati in coppia anche in tv.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non solo condividono il tempo libero all’insegna della ritrovata passione, non solo hanno ripreso a frequentarsi come ai vecchi tempi, ma si ritrovano anche in camerino. Lei alle prese con l’ultima puntata de “Le Iene” e lui tra gli ospiti. In una storia social la showgirl si filma allo specchio mentre l’ex ballerino la sorprende. Del resto, come ha detto lui in tv: “Essere normali è bello”.