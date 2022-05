Belen e Stefano De Martino, weekend insieme… con Santiago

Questa volta con loro c’era anche Santiago. La showgirl pubblica foto in bikini mentre corre in un prato verde di una villa con il figlio. De Martino massaggia i piedini nudi del bambino. E’ il massaggiatore a svelare tutto raccontando sui social di aver fatto un trattamento olistico alla coppia.

Hanno scelto di non sbandierare il loro ritrovato amore ai quattro venti e così evitano di pubblicare post insieme, ma non resistono alla tentazione di fotografare gli stessi panorami e inquadrare gli stessi scorci. E così basta un prato verde, un piatto di pasta, un angolo di cielo per far capire ai follower che Belen e Stefano si trovano ancora insieme.

Stuzzicano la curiosità dei fan che attendono di vederli sbucare affiatati e complici da una Storia. Belen Rodriguez intriga con le sue pose ammalianti e il suo fisico mozzafiato coperto solo da microbikini che risaltano le sue forme. Sorride felice all’obiettivo e si gode il riposo con i suoi uomini. Accanto a lei c’è anche Santiago che si lascia coccolare da mamma e papà. E’ proprio De Martino che prende i piedini del bimbo per una seduta di riflessologia rilassante a cielo aperto. Il rientro in auto tutti e tre insieme con la Rodriguez che filma il bimbo seduto dietro soddisfatto e felice per la famiglia riunita.