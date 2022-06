Le Rodriguez scatenate e “alcoliche” con le amiche: idromassaggio hot con aperitivo

Belen e Cecilia Rodriguez sono partite alla volta del Lario insieme a Martina, Antonia, Patrizia, Pamela e Cristina per un weekend “alcolico” e rilassante. Hanno cominciato brindando nell’idromassaggio tra bikini hot e calici alzati. Cos’avranno in mente e come andrà a finire?

“La situazione è questa: stiamo partendo solo donne per un weekend molto… intenso, stimolante” annuncia Belen Rodriguez filmando il gruppetto in auto prima di mettersi alla guida. Al suo fianco c’è la sorella. Destinazione: lago di Como. Appena arrivano Martina inquadra il suo piede fasciato con il ghiaccio e scrive: “Grazie Belen per essermi passata sopra il piede con la ruota della macchina. Per fortuna ne ho due. Cominciamo bene”.



Poi comincia il divertimento nella vasca idromassaggio. Tutte in bikini e con un calice in mano chiacchierano in libertà. La più scatenata appare subito Cecilia che di bicchieri ne solleva due e che ancheggia davanti all’obiettivo. Belen, invece, si rilassa sinuosa mostrando il suo due pezzi incontenibile e sensuale.

Dopo il gruppetto si ritrova a cena e i brindisi proseguono. Per Pamela che si sta per sposare, per Martina, architetto e grande amica, per la Pettinose e per tutte le altre. La Rodriguez conduce il gioco dei calici e anima la serata. “Questa qua, Cecilia Rodriguez, la mandiamo in rehab da domani, ma oggi è con noiiii” grida rivolgendosi alla sorella con il bicchiere in mano. L’affiatamento è grande, ma come andrà a finire il weekend alcolico del clan Rodriguez?