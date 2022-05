Antonino Spinalbese, l’amore per Luna Marì e per… una bellissima misteriosa

Meghan Markle al memoriale per le vittime della scuola in Texas

Chi lo conosce lo descrive come una persona profonda, tanto da apparire enigmatica. Per lui la storia d’amore con la Rodriguez è stato un fulmine a ciel sereno che gli ha letteralmente stravolto la vita. Era un promettente hair-stylist e si è ritrovato sulle cover nella parte del fidanzato della donna più desiderata d’Italia. Ma lui ha continuato dritto per la sua strada pensando solo all’amore e da quell’amore è nata Luna Marì. Ora per lei porta al dito una fede, che è una promessa. Anche Belen, nonostante tra loro sia finita, ha scritto sui social: “Complimenti al padre che sei”.

Dopo la loro separazione, Belen ha ritrovato la felicità tra le braccia del suo ex marito, Stefano De Martino, mentre Spinalbese si è dedicato completamente alla sua bambina. Ora vorrebbe essere dimenticato come “il compagno di Belen” e desidera ritagliarsi un posto solo per Antonino. Forse accetterà una proposta tv per farsi conoscere meglio. Ma intanto pare che abbia ritrovato anche lui l’amore: lei è una ragazza dalla bellezza esotica. I paparazzi sono avvisati…