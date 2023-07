Party casalingo per la figlia che la showgirl ha avuto da Antonino Spinalbese: tutti in salotto a brindare, ma Stefano De Martino dov'è?

Per Belen Rodriguez è un giorno speciale: si festeggia il secondo compleanno di Luna Marì , la bimba nata dalla relazione con Antonino Spinalbese . Per l'occasione la showgirl ha organizzato un'allegra serata in famiglia con tutto il clan a raccolta.

Belen Rodriguez è una mamma orgogliosa ed emozionata. "Buon compleanno amore mio", scrive sui social postando alcune foto della bella serata. Look floreale sia per lei che per la festeggiata, entrambe romantiche e deliziose nei loro abiti dai colori delicati. Santiago è l'ometto di casa e si prende cura della sorella da bravo fratellone: si occupa di gonfiare i palloncini e al momento delle candeline assiste la piccolina. Alla fine è lui a soffiare sulla fiamma perché Luna Marì non si lascia convincere a farlo da sola. E' stata una serata intima e allegra, con il clan Rodriguez raccolto in salotto a chiacchierare. Qualche palloncino, una bella torta alla panna e tanto amore hanno reso la festa speciale.

Gli auguri di Antonino Spinalbese Anche Antonino Spinalbese ha celebrato il secondo compleanno di Luna Marì condividendo sui social un video che raccoglie alcuni attimi tra padre e figlia. L'ex gieffino e Belen Rodriguez si sono lasciati ormai da tempo e i loro rapporti non sono particolarmente calorosi: "Il nostro rapporto è legato esclusivamente a nostra figlia, anche per via dei nostri caratteri un po’ particolari", ha detto a "Verissimo".