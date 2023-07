Il conduttore posta una foto per rassicurare i follower

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi? Dopo i segnali lanciati dalla coppia – lei che elimina un post con il marito e lui che toglie la fede – il conduttore tv posta una foto che pare rassicurare i fan.

Belen Rodriguez, 38 anni, mostra la sua piccola Luna Marì dolcissima in costume nel salotto dell’appartamento milanese. Stefano De Martino pubblica scatti insieme a Santiago. Non ci sono immagini di coppia, ma sul web si scatena la bufera. Si parla di crisi, di addio, di separazione definitiva. Fino alla Storia in cui appare l’auto d’epoca con i due che si allontanano. Saranno riusciti a mettere a tacere tutti?

I segnali di crisi Eppure Stefano De Martino e Belen Rodriguez avevano gettato benzina sul fuoco fino a poche ore prima. Mentre sul web si vociferava di crisi tra i due, lei ha eliminato il post al mare con De Martino (forse indispettita dopo averlo visto seduto accanto ad Alessia Marcuzzi per una presentazione in tv?) e lui si è lasciato fotografare senza fede al dito (solo un caso o un messaggio voluto?).