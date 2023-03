"Verissimo", Antonino Spinalbese: "Con Belen rifarei tutto 10 milioni di volte"

A "Verissimo" Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez, la showgirl argentina, sua ex compagna, che l'ha reso padre della piccola Luna Marì. "Belen? Ero molto innamorato di lei, altrimenti non ci avrei fatto una figlia".

"Avevamo un rapporto stupendo, ma ci trovavamo in due momenti estremamente diversi della vita: lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta, io no", spiega l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", sottolineando che rifarebbe comunque tutto "altre 10 milioni di volte".

Su Ginevra Lamborghini, invece, sua ex compagna nel reality show di Canale 5, Spinalbese è più cauto: "Il momento più bello è la fase dell'innamoramento e con lei non lo provo ancora". Nonostante questo l'hairstylist apre le porte a un ipotetico futuro: "Credo che sia possibile sperare in qualcosa di duraturo".