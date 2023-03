Lorella Cuccarini: "Non ho intenzione di lasciare Amici"

"Se Maria De Filippi non cambia idea e non decide di cambiare professori, io non vado via da Amici". Ospite a "Verissimo", Lorella Cuccarini parla della sua esperienza all'interno del talent show, smentendo alcune ricostruzioni, circolate in rete, secondo cui starebbe pensando di andarsene.

"Mi sono sentita accolta e mi sento nel posto giusto. Lavorare con i giovani, poter dare loro dei consigli, è veramente una grande soddisfazione", commenta la showgirl, che recentemente è tornata sul palco dell’Ariston per eseguire - assieme a Olly - nella sua iconica "La notte vola".

Poi, proposito dell'edizione attualmente in onda di "Amici", Cuccarini rivela di essere pronta per il Serale: "È la parte più divertente, non vedo l'ora. Vince la creatività, è una sfida a squadre".