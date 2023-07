Belen Rodriguez tra le braccia di un altro: ecco chi è

Alla festa di compleanno di Ignazio Moser, Belen Rodriguez arriva accompagnata da Elio Lorenzoni. Non c’è traccia di Stefano De Martino, che era appena stato avvistato senza la fede al dito, e la moglie appare felice e sorridente in buona compagnia. Le immagini del settimanale mostrano Belen tra le braccia di Elio. Lei gli accarezza la testa e gli sistema la camicia, lui le aggiusta la collanina, piccoli gesti teneri e affettuosi che dimostrano una complicità tra i due. A fine serata si allontanano sull’auto di Lorenzoni con Luna Marì, mentre Santiago è andato a casa con i nonni. La macchina di Elio resta parcheggiata sotto casa Rodriguez fino al mattino successivo.

Chi è Elio Lorenzoni

L’uomo fotografato accanto a Belen Rodriguez si chiama Elio Lorenzoni, è un bell’uomo, affascinante e intrigante, che ha alle spalle una laurea in economia e gestione aziendale, è presidente di un’azienda di moto e accessori. Da quando è stato paparazzato al fianco della showgirl per lui il cellulare è diventato infuocato. In men che non si dica il suo nome è stato catapultato nel mondo della cronaca rosa. Del resto, con Belen il motore deve essere sempre acceso perché lei corre veloce e brucia le tappe, proprio come era stato con Antonino Spinalbese.