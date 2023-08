In barca in Sardegna se la spassa con un gruppo di amici, tra tuffi in mare e gustosi manicaretti gustati a bordo. Pare anche che abbia passato un po' di tempo con gli ex cognati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con cui, a quanto sembra, i rapporti non si sono minimamente incrinati.

Stefano De Martino posta le sue foto spensierate in alto mare e il suo sorriso pare voler rassicurare tutti sul suo stato d'animo sereno dopo i gossip delle ultime settimane. L'ennesima rottura con Belen Rodriguez è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i follower della coppia: solo qualche giorno prima i due posavano felici e sorridenti al largo delle isole Pontine. Poi lei ha rimosso gli scatti, lui ha tolto la fede ed è calato il gelo. Lontani più che mai, il conduttore è partito per Londra con il figlio Santiago e poi, sempre con il bambino, ha trascorso qualche giorno a Disney World. Ora se la gode con gli amici, a distanza siderale dalla sua ex.



L'incontro al mare con Cecilia e Ignazio Sembra che Stefano De Martino in Sardegna abbia incontrato anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sui social è comparso uno scatto, poi rimosso, che li ritraeva insieme: non è chiaro se fosse stato tutto organizzato o se i tre si siano trovati casualmente nello stesso luogo. Quello che è certo è che tra loro corre buon sangue e che i tira e molla del conduttore e Belen Rodriguez non hanno minimamente intaccato i rapporti.