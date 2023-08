Belen Rodriguez e Stefano De Martino, insieme da 11 anni tra separazioni, ritorni e una nuova presunta crisi

È una storia di alti e bassi, di continue separazioni e ritorni quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due che si sono sposati dieci anni fa hanno attraversato diverse crisi, molti periodi distanti in cui hanno avuto altre relazioni, ma puntualmente sono sempre ritornati insieme. Oggi vivono una nuova presunta crisi e se nessuno dei due ne ha parlato pubblicamente, al momento sembra che stiano trascorrendo l'estate distanti: lei si gode le giornate di relax ad Albarella, mentre lui si dedica al figlio con cui è partito per New York. Proprio nei giorni scorsi la showgirl aveva pubblicato delle stories sarcastiche sul proprio profilo Instagram: una serie di cervi con le corna maestose che si sollazzano nel prato. Il riferimento a Stefano De Martino è parso chiaro a tutti. I follower mettono like e commenti, ma la showgirl gioca con l’ironia e il silenzio. Le stesse immagini dei cervi ad Albarella compaiono sul profilo della madre Veronica Cozzani. Intanto i follower di De Martino, prima della sua partenza per l’America, erano stati incuriositi da una voce in sottofondo che diceva: “Dimmi amore”.

Leggi Anche Belen Rodriguez lascia casa e si rifugia in hotel per vedere Elio Lorenzoni

Leggi Anche Belen Rodriguez tra le braccia di un altro: ecco chi è

La storia d'amore e il matrimonio - Belen e Stefano si sono conosciuti nel 2012 ad "Amici", il talent-show di Maria De Filippi. Lui ex alunno della scuola di talenti e successivamente ballerino professionista del programma, lei ospite d'onore in diverse serate. La loro storia scatenò grande clamore e curiosità mediatica perché all'epoca De Martino era fidanzato con la cantante, vincitrice di "Amici", Emma Marrone che faceva parte del cast del programma di Canale 5. La storia di Belen e Stefano, però, negli anni si è dimostrata molto di più di una semplice frequentazione. I due, innamorati e uniti più che mai, si sono sposati nel 2013.

Dal loro amore è nato Santiago ma la coppia, a partire dal 2015, ha attraversato diverse crisi che sono culminate in diverse separazioni e poi ritorni, allontanamenti e riappacificazioni. L'ultima crisi risale al 2020 sempre a causa delle incompatibilità caratteriali, anche se non sono mai mancate le voci di presunti tradimenti.

Il divorzio mai avvenuto - Nel 2021 Belen Rodriguez inizia una relazione con l'ex gieffino e parrucchiere Antonino Spinalbese. Dal loro amore è nata Luna Marì.Il fidanzamento però tra i due è finito dopo poco e nel 2022 la showgirl e Stefano De Martino sono ritornati insieme. Nonostante tutti questi alti e bassi, Belen e Stefano non hanno mai divorziato e oggi continuano a essere a tutti gli effetti, soprattutto legalmente, marito e moglie.

A raccontarlo è stata la stessa showgirl che intervistata da Silvia Toffanin a "Verissimo" nell'ottobre del 2022 ha dichiarato: "Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio. La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo". La showgirl quindi ha spiegato perché, nonostante le separazioni e una figlia con un altro uomo, lei e De Martino oggi sono ancora marito e moglie. "È il mio mascalzone preferito. Tra noi, è stato molto complesso, ma in questo marasma, posso dire che oggi ho la certezza di amarlo davvero tanto", ha dichierato a "Inside", il programma spin-off de "Le Iene".

La conduzione a "Le Iene" - Questo per Belen è stato un anno molto importante dal punto di vista professionale. Da anni ormai presente nel cast di "Tu sì que vales", la showgirl quest'anno ha coronato uno dei sogni della sua vita conducendo l'ultima edizione de "Le Iene". Anche nelle vesti di presentatrice del programma di Italia 1, la showgirl ha avuto l'occasione di parlare della sua relazione con De Martino e, rispondendo ad alcune insinuazione che la volevano nuovamente in un momento delicato della sua vita dopo una pausa dal programma, ha dichiarato: "Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale - ha spiegato -. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere".

Leggi Anche Belen Rodriguez tra relax e balli ad Albarella, Stefano De Martino coccola il cane

Leggi Anche Stefano De Martino in Sardegna se la spassa con gli amici

I gossip sulla presunta crisi con De Martino - Risalgono a qualche settimana i gossip su un nuovo allontanamento di Belen e Stefano. C'è chi ipotizza addirittura un tradimento, e le foto di Belen e un nuovo amico non fanno sperare bene per il futuro della relazione tra la showgirl e il conduttore. Belen, infatti, è stata paparazzata tra le braccia di Elio Lorenzoni. L'uomo che regala coccole e attenzioni alla showgirl argentina sarebbe una vecchia conoscenza ma è spuntato all'improvviso alle feste di famiglia proprio quando dai radar è sparito il marito. "Amore o amicizia?", si chiedono i fan della coppia, intanto tutto tace e nessuno dei due conferma o smentisce la crisi. Ciò che sembra certo è che marito e moglie al momento si godono le vacanze, ma separati. Mentre Belen è ad Albarella con la secondogenita Luna Marì e i genitori, Stefano è partito per New York con il figlio Santiago.