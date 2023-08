Stefano De Martino a New York, Belen Rodriguez pubblica le corna

Stefano De Martino è a New York con Santiago, Belen Rodriguez posta con la figlia Luna Marì da Albarella e lancia un video in cui mostra i cervi con le loro grandi corna.

De Martino in America Dopo una bella vacanza in Sardegna con gli amici e qualche giorno nelle acque di Napoli con la crew, Stefano De Martino è partito per New York insieme al figlio Santiago. Dall’America posta immagini felici con il bambino alla scoperta della Grande Mela. Nessun riferimento a Belen e la distanza tra di loro è abissale.

Belen con Luna Marì Se Stefano De Martino è a New York con Santiago, Belen Rodriguez è ad Albarella con Luna Marì. La showgirl ha scelto vacanze in famiglia, in un luogo del cuore e circondata dai suoi affetti. I genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono con lei e la sua secondogenita, avuta dal suo ex Antonino Spinalbese. Non è chiaro se la Rodriguez abbia trascorso qualche giorno di relax con Elio Lorenzoni, prima dato come nuovo fidanzato e poi definito solo un amico di vecchia data. O se addirittura lui sia con il clan nella villa con piscina nell’isola green nel delta del Po.

Le corna Belen Rodriguez pubblica diversi video con la figlia, ma poi stupisce tutti con un post sarcastico. Ci sono una serie di cervi con le corna maestose che si sollazzano nel prato. Non c’è una didascalia, ma il riferimento a Stefano De Martino pare chiaro a tutti. I follower mettono like e commenti, ma la showgirl gioca con l’ironia e il silenzio. Le stesse immagini dei cervi ad Albarella compaiono sul profilo di Veronica Cozzani.