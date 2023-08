Belen Rodriguez sceglie due post intriganti e misteriosi per alludere all’intimità con Elio Lorenzoni . In uno è uno spettacolo in lingerie di pizzo, il corpo seminudo e la gamba sensuale e slanciata con le calze velate e i tacchi vertiginosi. Scrive: “Azz” nella didascalia lasciando che a parlare sia solo l’immagine, ricoperta da like e commenti. Ma è il video in bianco e nero tra luci ed ombre a dare spettacolo. Belen è nuda e il suo corpo sexy e affascinante riempie la scena mentre intreccia la sua mano con quella di un uomo che si intravede appena. Non a tutti i fan però piace questa versione misteriosa e intima che la Rodriguez mostra sui social. “Fai la tua vita, vedrai che senza mettere in piazza ogni cosa sarai più serena” commenta una follower. “Tanto è inutile: Stefano rimarrà per sempre il tuo unico uomo del cuore... il resto è palcoscenico… un riempire vuoti che ormai non ci saranno più!” aggiunge un altro. Un terzo ironizza: “Belen di Rivombrosa”. E c’è chi ricorda: “Quando iniziò con Antonino pubblicò le mani…”.

L’estate di Belen

Pare ormai chiaro che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano chiuso definitivamente l’ennesimo capitolo della loro storia d’amore. L’estate è stata vissuta separata: lui da single in barca tra Sardegna, Napoli e New York, lei ad Albarella con tutta la family e spesso in fuga in coppia con Elio nei dintorni. Nessun commento sulla fine della loro relazione. Anche se Belen ha fatto capire agli hater di non volere ascoltare nessun commento. In una Storia di qualche giorno fa ha scritto: "Se fossi in te: non sei in me… Io al tuo posto farei: non ci sei… Se posso darti la mia opinione non richiesta: non puoi… Non sta a me dirlo: esatto… So che non è affare mio ma: no".