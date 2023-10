Belen Rodriguez si è goduta una breve vacanza con il fidanzato Elio Lorenzoni e al ritorno, mentre erano in auto in viaggio verso casa, ha scritto inquadrando l'imprenditore alla guida dell'auto: "Tu. Non smetterò mai di ringraziarti". Dai monti aveva postato i momenti più belli, scorci su attimi romantici e indimenticabili. Ma è tempo per lei di tornare alla quotidianità dopo una pausa fatata a base di passeggiate nei boschi, tavole imbandite e soprattutto tanto amore.

Dove è nata Belen, che età ha

Belen Rodriguez è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana, nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984. Ha iniziato la sua carriera come modella in Argentina, lavorando anche a Miami e in Messico, prima di trasferirsi in Italia nel 2004. Qui ha debuttato in televisione nel 2007 con il programma La tintoria e ha partecipato a L'isola dei famosi nel 2008, arrivando seconda. Ha condotto vari programmi televisivi, tra cui Colorado, Italia's Got Talent, Tu si que vales e Pequeños gigantes. Ha recitato anche in alcuni film, come Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico sì e Non c'è due senza te. Ha lanciato una linea di intimo e una di profumi con il suo nom. Attualmente è fidanzata con Elio Lorenzoni, imprenditore nel settore delle moto, dopo aver lasciato Stefano De Martino, con cui ha avuto un figlio, Santiago, nato nel 2013.