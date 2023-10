Attesa per interviste, la showgirl argentina è costretta a dare forfait e il suo ex Fabrizio Corona dice: “Magari oggi non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”. Intanto però Stefano De Martino assiste alla partita di calcio di Santiago e Luna Marì Spinalbese trascorre il fine settimana con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lasciando che mamma Veronica si possa prendere cura di Belen.

Che succede a Belen Rodriguez? Non solo lunghi silenzi social intervallati da post in cui appare dimagrita ma innamorata. Belen Rodriguez negli ultimi tempi ha clamorosamente dato forfait per due appuntamenti tv in cui doveva essere intervistata su lavoro e famiglia. Mentre i fan si preoccupano delle sue condizioni di salute, Fabrizio Corona durante una trasmissione televisiva della domenica pomeriggio rivela: “Belen non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”.

Corona parla in tv di Belen Se Belen Rodriguez non appare in televisione, ci pensano i suoi ex a tirarla in ballo. Fabrizio Corona intervistato sul suo passato amoroso con la Rodriguez ha detto: “Belen ha accettato i miei errori, mi ha lasciato per la galera. Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino neanche esisterebbe”. E poi ha anche aggiunto: “Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. L'ho incontrata su un volo, dopo otto mesi, mentre era incinta: lei si è messa a piangere e siamo stati abbracciati tutto il tempo. A prenderla c'era lui, a me? Il mio autista”. Corona ricorda con affetto il tempo passato con la showgirl: “A Belen voglio un bene che la metà basta”.