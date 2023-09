Zia Cecilia Rodriguez con Luna Marì, Belen ha festeggiato in segreto?

Cecilia Rodriguez è bellissima con la sua Luna Marì tra le braccia. La figlia di Belen e Antonino Spinalbese si gode le coccole della zia e del nonno Gustavo durante una rilassante passeggiata al parco. Il padre delle Rodriguez spinge il passeggino mentre la bambina preferisce aggrapparsi a Cecilia che mima smorfie e facce buffe per divertire la nipotina e la tiene a sé con grande cura e amore.

Il compleanno di Belen

Cecilia Rodriguez sui social ha mandato gli auguri a Belen postando una nuova foto delle due sorelle e scrivendo: “Buon compleanno Belencita, ti amiamo con tutto quello che siamo. Un giorno vi racconteremmo di questo nostro viaggio”. Non si sa a quale misterioso viaggio faccia riferimento l’argentina ma nello scatto entrambe appaiono sorridenti, entusiaste e complici. E proprio nel giorno in cui Belen compie 39 anni, di lei si perdono le tracce social. La showgirl non si fa viva tra i follower destando curiosità. Chissà se avrà fatto una festa top secret con Elio Lorenzoni!