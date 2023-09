Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez con una ragazza di nome Martina.

Il conduttore tv pizzicato per la prima volta dopo la rottura con la moglie insieme a una donna. I fotografi del settimanale “Chi” lo hanno immortalato all’uscita da un ristorante milanese, inaugurato da pochi giorni in un ex asilo di fine Ottocento con cucina a base di pesce e verdure, in buona compagnia e poi a casa di lui, dove hanno trascorso la notte. Sarà Martina la sua nuova fiamma?