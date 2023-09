Insieme alla sposa si è lanciato in pista, intonando con gli altri ospiti "Dubbi non ho" di Pino Daniele. Al matrimonio, celebrato nei pressi di Capua, ha partecipato anche la ex velina Shayla Gatta.

Stefano De Martino non si è tirato indietro alle nozze della sua amica Francesca La Marca con Paolo Zappolini : da bravo showman ha contribuito a rendere la giornata indimenticabile lanciandosi in canti e balli sfrenati.

Stefano De Martino e Francesca La Marca, ballerina televisiva, sono cari amici e la loro sintonia è evidente. In pista si lanciano abbracciati l'uno all'altra, ballando e cantando insieme finchè il conduttore non cede il posto allo sposo. Stefano è stato concorrente di "Amici" proprio nella sezione ballo e, nonostante poi abbia cambiato strada, dimostra di non aver dimenticato le lezioni apprese: si muove con scioltezza e disinvoltura mentre gli altri ospiti applaudono la performance della coppia. Affascinante in completo scuro e senza cravatta, sorride spensierato e sereno.

Le nozze con Belen Chissà se durante il ballo con la sposa, Stefano De Martino non sia tornato per un attimo con pensiero alle sue nozze con Belen Rodriguez. I due si sono sposati nel 2013 con una cerimonia sfarzosissima e paparazzatissima alla presenza di tanti amici vip. Le cose poi non sono andate come speravano e ora, dopo una serie di tira e molla, sono più lontani che mai.