E' il settimanale Diva e Donna a pizzicarli in coppia in scooter per le vie di Milano. Lui alla guida e lei seduta dietro che gli bacia la spalla, poi il conduttore che slaccia il casco della ragazza: immagini inequivocabili che testimoniano una grande intesa. Stefano corre veloce con Martina, e la storia con Belen Rodriguez se la lascia alle spalle.

Stefano De Martino e Martina Trivelli erano già stati pizzicati insieme all'uscita da un ristorante milanese. Era bastato vederli camminare vicini per far scatenare le voci di un nuovo amore appena sbocciato nel cuore del conduttore. Vederli abbracciati stretti in scooter, il modo in cui lei lo cinge in vita e gli bacia la spalla e poi lo guarda con occhi sognanti mentre lui le slaccia il casco, toglie spazi a dubbi sul loro legame che sembra essere profondo e appassionato.



Chi è Martina Trivelli Martina Trivelli ha 26 anni ed è originaria di Pescara. Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma lavora nel reparto commerciale di un'azienda di cosmetici. Amante dei social, ha un discreto seguito. Fisico sinuoso, colori mediterranei, sguardo dolce e sensuale: Martina ha saputo rubare il cuore di Stefano De Martino fresco di rottura con Belen Rodriguez.