Nelle foto social posano bellissimi, con i fisici tonici e abbronzati in mostra, ma per la tintarella l'ex ciclista ha un po' esagerato. E' impossibile non notare il tipico colorito di chi si è preso una bella scottatura in spiaggia, e su Instagram lui ci scherza su: "Mettete la protezione".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso qualche giorno in Sardegna tra tuffi in acqua e relax al sole.

"Quest'anno prendo il sole responsabilmente", scrive Cecilia Rodriguez su Instagram postando una foto in cui si spalma la protezione solare. Peccato che il primo a non seguire il suo ottimo consiglio è stato proprio il suo fidanzato. Ignazio Moser deve aver dimenticato di applicare il filtro solare, e l'ustione che porta a casa ne è la prova evidente. I due posano abbracciati in uno scatto social, e l'ex ciclista ha la pelle del viso e del petto decisamente arrossata.

Vacanza in famiglia Una piccola disavventura che però non toglie nulla alla bellezza dei momenti trascorsi in vacanza con Jeremias Rodriguez e Deborah Togni. "Bella gente, padel, sole, mare e tante risate... ci vediamo l’anno prossimo", ha scritto Ignazio Moser chiudendo la permanenza sull'Isola. Il quartetto si è goduto a pieno i giorni spensierati sotto il sole, tra giornate in spiaggia e serate divertenti e mondane. Cecilia Rodriguez ha posato in bikini, mettendo in mostra il fisico esplosivo per la gioia dei follower.