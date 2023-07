Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero voluto prima avere un figlio e solo dopo sposarsi, ma il destino sembra aver scelto diversamente per loro. "Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora così". E la sua futura moglie aggiunge: "Scrivono che sono incinta e mi vergogno di dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale: quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti!".

Presto le nozze

Dopo la proposta di matrimonio a novembre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non vedono l'ora di diventare marito e moglie. "Aspettavo dal primo giorno che ci siamo messi insieme un anello, giusto per dire che voleva stare con me e solo con me. Con il passare del tempo ho temuto che, un giorno, mi avrebbe fatto la proposta davanti a tutti... Invece lo ha fatto in un posto bellissimo, davanti ai nostri due cani", racconta la Rodriguez. Inizialmente avevano individuato ottobre come data, ma poi hanno deciso di mettere il programma in stand by per qualche tempo. Cecilia lo aveva annunciato via social e Moser spiega: "Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina. Poi l'annuncio ufficiale: "Sarà l'anno prossimo in primavera".