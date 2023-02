Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati a un passo dalle nozze?

Lei non indossa più l'anello di fidanzamento, ma entrambi non hanno cancellato il post in cui annunciavano il matrimonio

La sorella di Belen e l'ex ciclista sarebbero dovuti diventare marito e moglie entro fine anno, ma negli ultimi due giorni si sono completamente ignorati su Instagram: nessuna foto insieme, nessun like alle foto e nessuna dedica d'amore. Un campanello d'allarme per la coppia, solitamente attivissima...

Leggi Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina tra i parenti

Cecilia sola e senza anello Entrambi non hanno cancellato il romantico post pubblicato a novembre, in cui annunciavano le nozze. Un segnale che, almeno per ora, il matrimonio s'ha da fare. A far tremare i follower, che già pregustando il lieto fine della coppia nata cinque anni fa al "Grande Fratello Vip", c'è però un altro indizio: Cecilia da qualche giorno non ha più l'anello di fidanzamento al dito. Lei nelle storie mostra la pelle baciata dal sole e una rivista dal titolo esplicito ("Sticaz**"). Al suo fianco si vede accoccolata la fedele cagnolina Aspirina. Che sia invece il suo Ignazio a non esserle più fedele?

Leggi Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina tra i parenti

Un tradimento prima delle nozze? Moser perde il pelo ma non il vizio? Già in passato, infatti, la coppia era stata messa in crisi da un'altra donna. In quel caso si trattava di Caterina Bernal, sexy chef di origine argentina, con cui Moser ebbe un fugace flirt in Costa Smeralda nell'agosto del 2020. Era stata la donna ha parlare delle sua relazione con l'ex gieffino, raccontando di un corteggiamento serrato da parte sua e la promessa di raggiungerla a Madrid, dove lei vive e lavora. Cecilia, però, nel frattempo scoprì tutto e scoppiò la crisi. Ignazio rinunciò al viaggio programmato e si concentrò sulla riconquista della fidanzata.