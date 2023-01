Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina tra i parenti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno iniziato l’anno in Argentina.

La coppia che si sposerà dopo l’estate ha raggiunto Veronica Cozzani e Gustavo Moser dai parenti. Insieme con loro ci sono i due cagnolini e alcuni amici per un viaggio all’insegna della riscoperta delle tradizioni del Paese d’origine, della famiglia e del relax. Dimorano in una villa con piscina e non perdono occasione per postare costumi intriganti.