Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Ci sposiamo ma abbiamo avuto momento di crisi"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti al "Sì". Accolti da Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo" i futuri sposi hanno raccontato come è arrivata la scelta di unirsi in matrimonio. Cecilia ha mostrato l'anello ed euforica ha esclamato: "Ce l'ho fatta!". Cinque anni fa si erano conosciuti nella casa del "Grande Fratello Vip" . Dopo diversi alti e bassi, alla fine, la proposta di Ignazio è arrivata. "Mi ha messo pressione ma non troppo palese", scherza lui.

"Dopo cinque anni era arrivato il momento", dice la sorella di Belen Rodriguez. "Eravamo piccoli ma nel frattempo siamo cresciuti". L'annuncio in realtà era corso sui social a inizio mese, dove tutti hanno potuto seguire l'evoluzione e la sedimentazione della loro storia d'amore. "Ha detto sì! Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita!", aveva scritto lui su Instagram a corredo di un romantico video in cui lei mostra l'anello tra numerose candele sul pavimento a formare un cuore. Adesso non resta che stabilire la data ma già c'è chi scommette sul fatto che le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno nel segno dei social.